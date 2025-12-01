Düzce'de midibüste çıkan yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti

Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde seyreden 81 HO 1028 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk midibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Düzce'de özel halk midibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

