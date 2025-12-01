Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de midibüste çıkan yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti

        Düzce'de özel halk midibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:47
        Düzce'de midibüste çıkan yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti
        Düzce'de özel halk midibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde seyreden 81 HO 1028 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk midibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurdu.

        Çevredekilerin yangın tüpleriyle ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

