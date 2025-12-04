Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:33
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci ve Gölyaka gişeleri arasında kalan kısımda sürücüler, dikkatli ilerledi.

        Sisin etkisini gösterdiği Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

