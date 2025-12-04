Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Sisin etkisini gösterdiği Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

