Düzce'de girişimciler "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliğiyle yatırımcılara sunum yaptı

Düzce'de düzenlenen "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliği, vizyoner girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Üniversitesi (DÜ), Düzce Teknopark, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ve Kapsül Kuluçka Merkezi işbirliği ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası partnerliğinde üniversitenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, rekabetçi fikirlerin ortaya çıkacağı farklı etkinliğe şahit olduklarını söyledi.

Aslan, ulusal çapta fikirlerin burada sunulduğunu memnuniyetle öğrendiklerini ve sonuçlarını merakla beklediklerini belirterek, "Ekonomi artık farklı bir rayda ilerlemekte. İnovasyon dediğimiz sürekli yenilikçi fikirlerin adeta piyasayı kavurduğuna şahit oluyoruz. Fikri teknolojiyle birleştirebilen yeni model şirketlerin artık dünyada karlılık ya da ciro noktasında ilk sıralara çıktığını görüyoruz." dedi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de fikrin değere, girişimin yatırıma, bilginin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü önemli buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, "ICEBERG Demo Day, Düzce'nin girişimcilik ve inovasyon özelliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Burada Türkiye'nin dört yanından seçilen yenilikçi girişimcileri ulusal yatırımcılarla buluşturuyoruz." diye konuştu.