Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de girişimciler "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliğiyle yatırımcılara sunum yaptı

        Düzce'de düzenlenen "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliği, vizyoner girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 18:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de girişimciler "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliğiyle yatırımcılara sunum yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliği, vizyoner girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Üniversitesi (DÜ), Düzce Teknopark, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ve Kapsül Kuluçka Merkezi işbirliği ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası partnerliğinde üniversitenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, rekabetçi fikirlerin ortaya çıkacağı farklı etkinliğe şahit olduklarını söyledi.

        Aslan, ulusal çapta fikirlerin burada sunulduğunu memnuniyetle öğrendiklerini ve sonuçlarını merakla beklediklerini belirterek, "Ekonomi artık farklı bir rayda ilerlemekte. İnovasyon dediğimiz sürekli yenilikçi fikirlerin adeta piyasayı kavurduğuna şahit oluyoruz. Fikri teknolojiyle birleştirebilen yeni model şirketlerin artık dünyada karlılık ya da ciro noktasında ilk sıralara çıktığını görüyoruz." dedi.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de fikrin değere, girişimin yatırıma, bilginin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü önemli buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, "ICEBERG Demo Day, Düzce'nin girişimcilik ve inovasyon özelliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Burada Türkiye'nin dört yanından seçilen yenilikçi girişimcileri ulusal yatırımcılarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

        Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara da bölgenin ve ülkenin girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmek, henüz keşfedilmemiş başarı hikayelerine tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını kaydetti.

        Etkinlik kapsamında, 4 aylık programa dahil edilerek iş planı doğrulaması, mentorluk desteği, Pitch Deck (yatırım sunumu) hazırlıkları ve yatırımcı görüşmeleriyle adaylar arasından ilk 20'ye giren girişimciler sunumlarını yaptı.

        Yatırımcıların değerlendirmeleri sonucunda belirlenen yatırım tutarlarının kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı
        Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı
        Gölyaka'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Gölyaka'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Hayalini işine kat: hobini işine dönüştür
        Hayalini işine kat: hobini işine dönüştür
        Camiler pırıl pırıl
        Camiler pırıl pırıl
        Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti kuruldu
        Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti kuruldu
        Düzce'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Düzce'de 5 düzensiz göçmen yakalandı