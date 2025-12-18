Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de dereye devrilen çimento yüklü silobasın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:56
        Düzce'de dereye devrilen toz çimento yüklü silobasın sürücüsü yaralandı.

        O.E. idaresindeki 23 BK 577 plakalı toz çimento yüklü silobas, Karaca Hacımusa Mahallesi Kanal Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten Karaca Deresi'ne devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılıp Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

