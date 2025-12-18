Düzce'de dereye devrilen çimento yüklü silobasın sürücüsü yaralandı
Düzce'de dereye devrilen toz çimento yüklü silobasın sürücüsü yaralandı.
O.E. idaresindeki 23 BK 577 plakalı toz çimento yüklü silobas, Karaca Hacımusa Mahallesi Kanal Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten Karaca Deresi'ne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılıp Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
