        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

        Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:25
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne getirildi.

        Zanlıların savcılık sorguları devam ediyor.

        Şüpheli M.E.K'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiği tespit edilmiş, düzenlenen operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

