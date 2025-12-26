Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ö, M.C.Ö, İ.İ, D.D, M.E.K. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Düzce Adliyesi'ne getirildi.

Zanlıların savcılık sorguları devam ediyor.

Şüpheli M.E.K'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiği tespit edilmiş, düzenlenen operasyonda 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirilmişti.