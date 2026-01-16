Habertürk
Habertürk
        Haberleri

        "Vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğurlandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliğinden "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Selçuk Aslan için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:04
        "Vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanan Selçuk Aslan, Düzce'den uğurlandı
        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliğinden "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Selçuk Aslan için veda programı düzenlendi.


        Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen törende Aslan, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

        Aslan, 29 ay Düzce'de valilik görevini ifa ettiğini belirterek, "Benim bir hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olun." dedi.

        Törene katılanlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Çocuklar ise kendi hazırladıkları "Güle Güle Vali Babamız, Bizi Unutmayın" yazılı dövizler tuttu.

        Aslan, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak alkışlar eşliğinde şehirden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

