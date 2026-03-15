Düzce'de evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.



Merkeze bağlı Yaka köyünde sabah saatlerinde Kadriye Seymen (76) ile oğlu Mertcan Seymen'in yaşadığı 2 katlı müstakil evin giriş katında yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde dumandan etkilenen Seymen'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yapılan ilk incelemelerde, soba kaynaklı baca yangınını fark eden anne ve oğlunun dışarı çıktığı ancak Kadriye Seymen'in değerli eşyalarını kurtarmak amacıyla tekrar eve girdiği, yoğun duman ve alevler nedeniyle dışarı çıkamadığı belirlendi.

