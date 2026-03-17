Kardüz Yaylası'ndaki kış manzaraları havadan görüntülendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Kardüz Yaylası'nda oluşan kış manzarası dronla görüntülendi.



Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1800 metre rakıma sahip yaylada kar kalınlığının artmasıyla ortaya çıkan beyaz örtüyü havadan görüntüledi.



Dron ile yapılan çekimler, yaylanın geniş manzarasını ve karla kaplı ormanları gözler önüne serdi.



Zirvedeki karla kaplı yayla evlerinin de yer aldığı görüntüler, belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.



Düzce’nin önemli turizm alanlarından biri olan ve çam ağaçlarıyla çevrili Kardüz Yaylası, kış turizmi açısından sunduğu doğal güzelliklerle dikkat çekiyor.



