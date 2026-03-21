Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Down sendromlu Fırat emniyetin "gönüllü personeli" oldu

        ÖMER ÜRER - Düzce'de polislik hayali emniyet ekiplerince gerçekleştirilen 20 yaşındaki down sendromlu Fırat Öztürk, emniyetin "gönüllü personeli" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yığılca ilçesinde yaşayan Fırat, emekli başkomiser amcasından etkilenerek polis olma hayali kurdu.

        Fırat'ın bu hayalinden haberdar olan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin isteğini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

        "Gönüllü polis" kimliği ve polis üniforması verilen Fırat, polis ağabeylerine zaman zaman mesai arkadaşlığı yapıyor.

        Yaklaşık 5 yıldır belirli günlerde üniformasını giyerek trafik denetimlerine katılan Fırat, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        - "O ilçemizin her şeyi"

        Yığılca İlçe Emniyet Amiri Musa Kankal, AA muhabirine, Fırat'ın ilçede "gönüllü polis" olarak tanındığını söyledi.

        Kankal, toplumda özel bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak için Fırat ile düzenli faaliyetler yaptıklarını kaydetti.

        Fırat'ın belirli zamanlarda kendileriyle olduğunu dile getiren Kankal, "O da gönüllü polis. O ilçemizin her şeyi. Sağ olsun her konuda bizlere yardımcı oluyor. Biz de ona kimlik verdik. Her zaman, her konuda bizim yanımızda." dedi.

        Fırat Öztürk de polisleri ve polislik mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Polis olmak istiyorum, başka hiçbir şey olmak istemiyorum. Komiserlerimi, polis amcaları seviyorum. Onlar benim canım. Sürücüleri 'Emniyet kemeri takın.' diye uyarıyorum. 'Hızlı gitmeyin, kaza yaparsınız.' diyorum. 'Kurallara uymazsanız acımam, ceza yazarım.' diyorum." ifadelerini kullandı.

        Anne ve babasının iş yoğunluğunda Fırat'ın bakımına destek olan babaanne Fatma Öztürk, torununun polislerin yanına gidip gelerek mutlu olduğunu anlatarak, "'Polis olacağım.' diyor, başka bir şey demiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
