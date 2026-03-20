Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Düzce’de iki otomobilin çarpışarak boş su kanalına devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. G.Y. idaresindeki 81 EY 175 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyir halindeyken Döngelli mevkisinde, aynı yönde ilerleyen M.D. yönetimindeki 34 JR 328 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç yol kenarındaki boş su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

