Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.



Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe, Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köyleri karla kaplandı.



Bolu Dağı'nı çevreleyen Bakacak köyünün yüksek kesimlerinde de kar etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaştı.



İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.







