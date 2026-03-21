Düzce'deki Topuk Yaylası karla kaplandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.



İlçeye 38 kilometre mesafede 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.



Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada ve içinde barındırdığı göletin çevresinde kar yağışının ardından kış manzarası oluştu.



Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı yaylanın baharda karla kaplı güzel görüntüsüne şahit olmak isteyenler, bayram tatilini fırsata çevirerek bölgeye geldi.



Kampçılar ve karavan tutkunları, Topuk Yaylası Göleti çevresinde doğayla iç içe vakit geçirdi.



