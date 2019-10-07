Başkan Koloğlu selin yaralarını sarmak için çalışıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de 18 Temmuz’da yaşanan selde etkilenen Cumayeri için Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ankara’da temaslarda bulundu. Koloğlu hazırladığı raporları DSİ Genel Müdürüne sundu.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçede 18 Temmuz’da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için Ankara’da çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Koloğlu, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı makamında ziyaret ederek, Cumayeri Merkezinden geçen derenin sel sonrası oluşan hasar ve yapılacak olan ıslah projesi dosyasını iletti.

DÜZCE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.