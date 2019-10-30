Badmintonda Cumhuriyet kupası sona erdi

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– Düzce’de düzenlenen badminton 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mustafa Kemal Orta Okulu’nda yapıldı.

27 Ekim 2019 tarihinde Mustafa Kemal Orta Okulu Spor Salonu’nda yapılan Badminton 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları 20 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Erkeklerde Eren Genç birinci, Ertuğrul Kemal Akbal ikinci, Melih Gel üçüncü olurken kızlarda ise Tuğçe Gülaçtı birinci, Rabia Gelturan ikinci, Helin Gelturan ve Sibel Enç üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Badminton İl Temsilcisi Sercan Güzel takdim etti.

DÜZCE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:02

YATSI 19:23

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