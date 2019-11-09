Fındık bahçesinde devrilen traktörün altında kalarak öldü

DÜZCE´nin Cumayeri ilçesinde, fındık bahçesinin bakımını yaparken devrilen traktörün altında kalan Salih Bulut hayatını kaybetti.
Olay sabah saatlerinde Cumayeri Avlayan Köyü´nde meydana geldi. Traktörü ile fındık bahçesinin bakımını yapan Salih Bulut, devrilen traktörün altında kaldı. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Bulut´un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜZCE
09 Kasım 2019 Cumartesi
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