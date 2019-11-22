Kaymakam Çetin öğrencilerle birlikte kitap okudu

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– Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20192020 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem ilk ara tatilinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek amacıyla Yığılca Şehir Parkında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Kaymakam Muhammed Çetin’de öğrencilerle bir müddet sohbet ettikten sonra onlarla birlikte kitap okudu ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı konusunda tavsiyelerde bulundu.

DÜZCE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:14

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