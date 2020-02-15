Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Düzce’de cami önünde karlar üzerinde drift yapan bir sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyince harekete geçen trafik ekipleri sürücüye 6 bin 141 TL ceza kesti.

Düzce’de 1 hafta önce yağan yoğun kar yağışında Merkez Büyük Cami'de sabah namazını kılan A.Ç. isimli sürücü, daha sonra 81 BZ 525 plakalı arazi aracı ile cami önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. Drift anlarını ise bir başka vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler, cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri de alarak sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntüleri sosyal medyada izleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, aracın plakasını tespit ederek sürücüye 6 bin 141 lira ceza kesti.

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