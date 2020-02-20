Çocuklar "Harikalar Mutfağını" doldurdu

Düzce Selçuk Develi Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Harikalar Mutfağı" adlı tiyatro oyunu perdelerini açtı. Oyuncular arasında Düzceli tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi'nin de olduğu profesyonel kadrosuyla seyirci karşısına çıkan oyunu ilk gün 800 çocuk tiyatro sever izledi.

Bir süre önce "7 Kocalı Hürmüz" adlı oyun ile seyirci karşısına çıkan ve binlerce seyirciye ulaşan Selçuk Develi Tiyatrosu bu kez de çocuklar için "Harikalar Mutfağı" adlı oyunu hazırladı. Çocukların büyük bir beğeni ile izlendiği "Harikalar Mutfağı" Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde minikler ve aileleriyle buluştu. Haluk Işık'ın yazdığı, Selçuk Develi'nin yönettiği, aralarında Düzceli Tiyatro ve Sinema Sanatçısı, Recep İvedik Filmleri ile tanınan Nurullah Çelebi ve profesyonel bir kadronun rol aldığı oyunun ilk iki seansını yaklaşık 800 çocuk tiyatro sever izledi. 23 Şubat Pazar günü Saat 12:00’dan itibaren gün boyu Kültür Merkezinde tiyatro gösterimi devam edecek. Toplam 15 seans planlanan oyun önümüzdeki hafta içi okulların katılımı ile devam edecek. Düzce merkezde oynanacak oyun daha sonra Akçakoca ve diğer ilçelerde de sahnelenecek.



İl dışından da ilgi var

Oyunun yönetmeni Selçuk Develi oyun hakkında bilgi vererek; "Bir süre önce sahnelemeye başladığımız 7 Kocalı Hürmüz adlı oyunumuza Düzceliler çok büyük ilgi gösterdi. Düzce merkezde 24 Şubat Pazartesi günü son seansımızı oynayacağız. Bunun yanı sıra çocuklarımızı da unutmayalım dedik. Harikalar Mutfağı adlı oyunumuz için sıkı bir hazırlık çalışması sürdürdük. Oyuncularımız profesyonel bir ekipten oluşuyor. Recep İvedik filmleri ile Türkiye'nin tanıdığı Nurullah Çelebi kardeşim de oyunda sahne alıyor. Diğer ekip arkadaşlarımızın da hepsi birbirinden yetenekli ve kıymetli. Düzce'deki planlanan seansları tamamladıktan sonra Türkiye turnesine çıkmak istiyoruz. Şimdiden çağıran çeşitli okullar var. İlçelerde sahneledikten sonra Batı Karadeniz'den başlayarak Türkiye Turnemize start vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

İlk seansın ardından Harikalar Mutfağı adlı oyunun yönetmeni Selçuk Develi'yi tebrik eden öğrenci ve veliler; "Düzce'de de artık bir çocuk tiyatrosu var. Biz büyükler bile izlemekten çok keyif aldık, eğlendik" yorumunda bulundu.

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