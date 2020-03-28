Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

– Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Necdet Çiçek atandı.

Düzce’de bir süredir vekaleten yürütülen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müdür ataması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapıldı. Düzce’de bir süredir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne vekalet eden Necdet Çiçek, 111 nolu Cumhurbaşkanlığı atamama kararı gereği asaleten il müdürü oldu.

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