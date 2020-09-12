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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakoca’da palamut 10 TL

İHA

Akçakoca’da palamut 10 TL

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, olta ve ağlarını denize salan balıkçıların yüzü güldü. Palamutlar tezgahlarda yerini alırken, 10 TL'den satılıyor.
Karadeniz'e olta ve ağlarını salan balıkçılar palamut tutmanın keyfini çıkardı. Palamut'un bolluğu balıkçıların yüzlerini güldürdü. Palamut tezgahlardaki yerini alırken, 10 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, "Bu yıl palamut bol olacak. Boyları 2535 santimi bulan Palamut'u tanesi 5,10 ve 15 liradan satıyoruz’’ dediler. Tezgahlarda ayrıca, İstavrit 25, Barbun 30, Çupra 30, Samon 35, Mezgit 30 TL’den satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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