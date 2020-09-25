Tarihi bölgede küp taş tamiri yapıldı

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarihi bölge olarak bilinen Konuralp’te çökmeler olan bölgelerde küp taş tamiri yaptı.

Düzce’nin tarihi bölgelerinden birisi olan Konuralp’te bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Bu durum sonrasında Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarihi bölgedeki yolda küp taş tamiri yaptı. Çiftepınarlar Mahallesi ana cadde üzerinde küp taşların tamirini yapan ekipler, diğer bölgelerde de çökme meydana gelmesi durumunda hemen müdahale edilerek sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapıyor.

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