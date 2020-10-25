Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı. Kazada alkollü motosiklet sürücüsü ile kız arkadaşı yaralanırken, sürücünün daha önce sosyal medya hesabında hız yaparken yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Asker kaçağı da olan sürücüye toplamda 5 ayrı suçtan 11 bin 358 TL ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolu Olimpiyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Akın Kap, 81 EG 195 plakalı motosikletiyle kırmızı ışık ihlali yaparak Talha Pişkin'in kullandığı 67 AK 474 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akın Kap ile arkasındaki Duygu Ç. yaralandı. Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ASKER KAÇAĞI OLAN SÜRÜCÜ DAHA ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYMAŞIMLAR YAPMIŞ

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Akın Kap´ın yapılan sorgusunda asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Akın Kap´ın daha önce sosyal medya hesabından motosiklet ile hız ve akrobatik hareketler yaparken çektiği görüntüleri paylaşması ise dikkat çekti. Motosikleti trafikten men edilen alkollü sürücüye toplamda 5 ayrı suçtan 11 bin 358 TL ceza kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-25 21:34:11



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