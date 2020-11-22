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Korona virüsü atlatan İl Sağlık Müdürü Yılmaz: “Sigara içmediğim ve kronik hastalığım olmadığı halde ağır atlattım”

İHA

Korona virüsü atlatan İl Sağlık Müdürü Yılmaz: “Sigara içmediğim ve kronik hastalığım olmadığı halde ağır atlattım”

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, yakalandığı korona virüsten kurtularak görevine geri döndü ve yaşadıklarını anlattı. Dr. Yasin Yılmaz sigara kullanmadığı ve kronik hastalığı olmamasına karşın Covid19’u ağır geçirdiğini söyledi.
Pandeminin başladığı ilk günden itibaren bütün ekiplerini seferber eden, korona virüsün yayılmaması için çaba harcayan Düzce Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, virüsün yayılmasıyla birlikte kendisi de korona virüse yakalanmıştı. Karantina süresinin bitmesiyle birlikte iyileşerek görevinin başına dönen Dr. Yılmaz; vatandaşları kalabalıktan uzak durmaları konusunda uyardı. Yılmaz, “Bir akşam mesai bitiminde üşüme, titreme ve halsizlik ile başladı. İlerleyen saatlerde yüksek ateş olunca kendimden hemen şüphelendim. Hastaneye müracaat ettim. Testlerim yapıldı. Covid 19 testimin pozitif olduğumu öğrendim. Süreç o gece itibarıyla ağır seyretmeye başladı. Öyle olunca hekim arkadaşlar, hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Akciğer tutulumu oluşmuş. Sağ olsun hastanede çalışan arkadaşlarımız ilgilendiler. 34 günlük süreçte vücudumda kırgınlıklar, yüksek ateş ve diğer semptomlar yoğun bir şekilde devam etti. 3. ve 4. günden sonra birçok semptom geriledi. Ateşim olmamaya başladı. Hal öyle olunca insan kendini daha iyi hissediyor. Vücutta kırgınlıklar azalıyor. Semptomlarım bitip iyileşme gözlenince hastane ortamında virüsle iç içe olmamam için taburcu ettiler. Sonraki süreci evde geçirdim. İlaçlarımı almaya devam ettim. O ilk süreci atlattıktan sonra insanda bir halsizlik, durduk yere terleme, çabuk yorulma gibi sorunlar oluyor. Karantina sürem bitti, işe başladım ama zaman zaman yorulduğumu, bitkin olduğumu hissediyorum. Allah'a şükür şimdi iyiyim” dedi.

“Korona virüsten insanlar korunarak kurtulabilirler”
Meslekleri gereği hem koruyucu hem de tedavi edici kısımda yer aldıkları için sağlık çalışanlarının sürekli hastalığın odak noktasında olduğu işaret eden Dr. Yasin Yılmaz, “Her zaman söylediğimiz gibi bu hastalıktan korunarak kurtulabiliriz. Bizler hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri alıyoruz ama hastane içine girmek zorundayız. Çünkü hem koruyucu hem tedavi edici mekanizmadayız. Bunu takviye etmemiz gerekiyor. Bunun içinde bilemediğimiz bir alanda nasıl olduysa bu virüsle karşılaşmış olduk” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Dr. Yasin Yılmaz, “Daha önce de anlatıyorduk. Büyük çoğunluk rahat atlatıyor ancak ben biraz daha ağır geçirdim. Geriye dönünce maske, mesafe ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha yaşayarak öğrenmiş oldum. Onun dışında da kişisel alanımızı terk etmememiz gerekiyor. Zaruri durumda değilseniz, çalışmanız gereken bir ortamınız varsa onun için dışarıya çıkın ama keyfi işleriniz için lütfen dışarı çıkmayın. Keyfi işlerinizi öteleyin, erteleyin. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğu kadar kısa kalarak hemen o alanı terk edin. Süreci atlatmış bir kişi olarak herkese tavsiyem bu yönde. İnşallah kimse yakalanmaz diye dua ediyorum. Çünkü insanı gerçekten çok sarsıyor ve yoruyor. Sağlıkta görev alan bütün arkadaşlarıma da bugüne kadar göstermiş oldukları gayret dolayısıyla ve bundan sonraki çalışmaları için müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“İnsanlar tedirgin yaşayıp hastalığın kol gezdiği yerlere gitmesinler”
Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, vatandaşlardan sağlıkçılara yardımcı olmalarını isteyerek “Vatandaşlarımız Covid19 oldum mu olmadım mı gibi tereddütlerle pandemi servislerine gelmek için çok acele etmeye ve test olmaya gerek yok. Çünkü Covid19 olduğunuzda anlıyorsunuz. Gerçekten vücudu sarsıyor, yoruyor. Bir bitkinlik oluşturuyor. Vücut çok farklı bir hale dönüşüyor. Böyle bir durumunuz olduğundan şüphe ediyorsa aile hekimiyle irtibata geçebilirler. Covid19’u danışma hattımızla görüşebilirsiniz. 184’ten, 112’den bilgi alabilirler. Eğer semptomlar çok belirgin ise de mutlaka acile müracaat edilmesini öneriyorum. Ama çok ufak tefek endişelerden dolayı çok fazla hastanın bulunduğu ortama girmek için uğraşmamak lazım. Mümkün olduğu kadar insanlar kendilerini izole etsinler, korusunlar. Hastalık mutlaka anlaşılıyor. Hastanelerde, diğer hastalıklarla ilgili olarak hasta bakılmaya devam ediyor. Hastaların bulunduğu ortama gireceklerini göz önünde bulundursunlar. Filyasyon ekipleri pozitif çıkan hastalara ulaşmaya çalışıyorlar. Gece çıkan test sonuçlarında ise sabah hastalara ulaşıyorlar. Mümkün olduğu kadar ev ziyaretlerinden uzak duralım. Burada önemli olan bir arada topluca bulunmamak. Kapalı alan dediğimiz sadece kamuya ait alanlar değil. Kendi kişisel alanımız dışında başkalarının kişisel alanlarına gittiğimizde oranın nasıl olduğunu bilemiyoruz. Ben de bu hastalığı geçirmiş bir kişi olarak söylüyorum. Ben etrafımdaki hiç kimseye bulaştırmadım ama bunu fark edemeyenler olabilir. Semptomsuz bir şekilde geçiren olabilir. Yanındaki kişilere de bulaştırabilir. O nedenle bütün kurallara uymamız lazım” dedi.

“Sigara içmediğim ve kronik hastalığım olmadığı halde ağır atlattım”
Kendisinin sigara içmediğini ve kronik hastalığı olmamasına rağmen hastalığı ağır geçirdiğini belirten Dr. Yasin Yılmaz; “Sigara kullanmıyorum. Herhangi bir kronik rahatsızlığım yok. Ama yine de ağır geçirmiş oldum. Burada kimin nasıl reaksiyon vereceği, hastalığı nasıl geçireceği belli olmuyor. İnsanların vücut sistemlerin verdiği reaksiyona göre, hekim arkadaşlar tedaviyi planlıyorlar. Herhangi rahatsızlığım yok ben sağlıklıyım diye kuralları hiçe saymamak lazım. Bütün kurallara uyarak Covid 19’a yakalanmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım” şeklinde konuştu.

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