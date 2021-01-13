Düzce İtfaiyesi 2020 yılında bin 471 olaya müdahale etti

– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2020 yılında toplam bin 471 olaya müdahale ederken 2 bin 54 vatandaşada yangın sırasında neler yapılması gerektiği ile ilgili eğitim verdi.

Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. İl genelinde 605 yangın, 83 trafik kazası, 5 boğulma vakası, 536 kentsel kurtarma, 27 su tahliyesi, 215 itfaiye olayları olmak üzere toplam bin 471 olaya müdahale gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi’nin en önemli birimleri arasında yer alan İtfaiye Müdürlüğü, 2020 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla da dikkat çekti. Eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılında yaşanan deprem bölgelerinde de görev yaptı. Bu kapsamda Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Belediyesi’nin deneyimli ekipleri bölgede çalışmalar yaptı. Ekipler 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde de görev yaptı. 2020 yılı içerisinde Düzce İtfaiyesi deprem bölgelerindeki çalışmalarının yanı sıra Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamada da görev yaptı. Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel felaketinde de görev alarak, vatandaşlara yardımcı olan Düzce İtfaiyesi çevre itfaiyelerine de örnek oldu.

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