Ayaktaki tıkalı damarlar Perifer Anjiyo ile açılıyor

Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne bacak ağrısı şikayeti ile gelen periferik arter hastalığı olan hastalara uygulanan perifer anjiyo işlemi, ağrısız ve kaliteli bir yaşam sunuyor.

Bacaklarda güçsüzlük ve ağrı şikayetiyle Kardiyoloji Polikliniğine başvuran 67 yaşındaki hastanın, yapılan tetkikleri neticesinde, her iki bacağını besleyen ana damarlarının tamamen tıkalı olduğu tespit edildi. Hastanın her iki bacağını besleyen damarlar Düzce Üniversitesi Hastanesi Kateter Laboratuvarında, özellikli malzemeler ve deneyimli personeller eşliğinde başarıyla açıldı. Herhangi bir olumsuz durum oluşmadan sağlığına kavuşan hasta, bir günlük klinik takibin ardından önerilerle taburcu edildi.



“En sık kalpten çıkan ana damarı (aort) tutar”

Periferik arter hastalığı hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Kayapınar, kalbi besleyen damarlar dışındaki atardamarların tıkanması sonucunda rahatsızlığın geliştiğine dikkat çekerek “Hastalık, ateroskleroz dediğimiz damar hastalığının sonucu olarak ortaya çıkar. Sigara, şeker hastalığı, tansiyon, yaş, yüksek kolesterol, erkek cinsiyet ve aile hikayesi olması durumunda risk belirgin olarak artmaktadır. En sık kalpten çıkan ana damarı (Aort) tutarken, beyne giden damarları ve bacaklara giden damarları da sıklıkla tutabilir” diye konuştu.

Hastalığın erken dönemlerde bulgu vermediğini, ilerleyen dönemlerde tutulum yaptığı bölgelere göre farklı klinik bulgular gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Kayapınar, “Beyne giden damarlardaki bir tıkanma bayılma, gözlerde kararma ya da felç tablolarıyla karşımıza çıkarken, bacaklara giden damarlardaki tıkanmalar, bacaklarda çap farkı, kıllarda dökülme, bacakların birinde ya da her ikisinde soğukluk ve solukluk şeklinde kendini hissettirebilir” dedi.



İyileşmeyen yaralar ve bazen bacağın tamamen kaybına sebep olabilir

Bacak damarlarında ‘intermittan kladikasyo’ denilen ve yürüdükçe artan, dinlenince geçen aralıklı ağrılar geliştiğini dile getiren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Ağrı, tipik özelliği sebebiyle ‘vitrin hastalığı’ olarak da tanımlanmıştır. İlerleyen dönemlerde bacakların beslenmesini tamamen bozarak iyileşmeyen yaralara ve bazen bacağın tamamen kaybına sebep olabilecek kangrenlere dönüşebilir” şeklinde konuştu.



“Periferik damarların hepsi girişimsel yöntemler ile başarıyla tedavi edilmektedir”

Periferik arter hastalıkların ilaçlarla, girişimsel olarak (anjiyo ile) yada cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Kayapınar, “Hastanemiz Kardiyoloji Kliniğinde boyun damarları, bacak damarları, böbrek damarları ve diğer periferik damarların hepsi girişimsel yöntemler ile başarıyla tedavi edilmektedir. Özellikle risk grubundaki hastalarımız, bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk, renk değişikliği, tırnak sağlığında bozulma, ayaklarda açık yara oluşumu ve egzersizle ilişkili bir bacak ağrısı hissetmeleri durumda gecikmeden bir hekime başvurmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.