İş kulübünden istihdama katkı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün istihdamın arttırılması amacıyla başlattığı, İŞKUR ve DTSO’nun da destek verdiği İş Kulübü, işsizliğin azalması adına çalışmalara imza attı. Düzce İş Kulübü 451 kişiyi iş sahibi yaptı.

Düzce’de işsizliğin azaltılması, iş bulmak isteyenlerin eğitimler alabileceği, konusunda uzman danışmanlarla birebir görüşebileceği önemli istihdam bürolarından biri olan Düzce İş Kulübü, kısa zamanda önemli işler başardı. Projede İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile paydaş olan Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELKA bünyesindeki İş Kulübü her gün onlarca vatandaş ile görüşmeler sağlıyor. Düzce İş Kulübüne yapılan tüm başvuruları sisteme kaydeden uzmanlar, iş başvurusu yapanların ilgi alanları, eğitimleri, talepleri doğrultusunda istihdam listesi hazırlıyor. Günlük istihdam verilerinin taranmasının ardından sistemde kayıtlı olan vatandaşlar, kendilerine uygun işler için yönlendiriliyor. İŞKUR ile bağlantılı hareket eden kulüp, kişilik testi de yapmayı ihmal etmiyor. Kurulduğu 2019 yılının son günlerinden itibaren 2020 yılı boyunca 1264 kişi ile görüşme sağlayan İş Kulübü, 1190 vatandaşı çeşitli iş kollarına yönlendirdi.



Eğitimler düzenleniyor

Düzce İş Kulübü’nde bir yandan istihdam sağlanmak için yoğun çalışma yapılırken bir yandan da eğitimler düzenleniyor. Kulüpte, fabrikalar, firmalar başta olmak üzere İŞKUR ve DTSO’da çalışanlarına ve işe almak istediklerine eğitimler verip, mülakatlar yapabiliyor. Öte yandan iş arayanlara özgeçmiş hazırlama, iletişim, beden dili gibi eğitimler de veriliyor. Öte yandan Düzce İş Kulübüne 2021 yılının ilk 15 gününde 43 kişi iş bulmak için başvuruda bulunurken 7 kişide istihdama katıldı.

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