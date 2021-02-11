Düzce’deki orman yangını kontrol altına alındı

– Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde fındıklık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Karatavuk köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle fındıklık alanda anız yangını çıktı. Köylülerin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılan yangın, rüzgarında etkisi ile ağaçlık alana sıçradı. Düzce, Sakarya, Kocaali, Alaplı ve Akçakoca Belediyesi İtfaiyeleri de yangını söndürmek için çalışma yaptı. Yaklaşık 25 dönümlük arazide etkili olan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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