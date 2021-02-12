'Pandemide tedarik zinciri yönetimi' görüşüldü

– TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen 'Pandemide Tedarik Zinciri Yönetimi Semineri' çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını, TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi ve Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak yaptı. Pandemi döneminde çevrimiçi yöntemlerle de olsa bir araya gelebilmenin önemli olduğunu kaydeden TOBB Düzce GGK Başkanı Ahmet Serdar Erdem, düzenledikleri programları sürece katkı sağlayacak olan konulardan seçmeye gayret ettiklerini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi SBE Tedarik Zinciri Yüksek Lisans Programı BaşkanıBuyer Network Kurucu Ortağı Prof. Dr. Murat Erdal, 'tedarik zinciri, pandemi döneminde değişime uğrayan yöntemler, yeni normal sürecinde etkilenen alışkanlıklar ve çalışma şekilleri ile yeni nesil lojistik anlayışları' konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktarırken, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.



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