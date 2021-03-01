Milli Eğitim Müdürü Yiğit’ten köy okullarına ziyaret

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yüz yüze eğitime başlayan Düzce Merkez Bostanlık ve Çevrem İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Korona virüs salgını sonrasında köy okullarında başlayan yüz yüze eğitimin ardından öğrenciler aylar sonra okullarının yolunu tuttu. Uzun bir aranın ardından okullarına giden öğrencilerin heyecanlarına ise Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ortaklık etti. Müdür Yiğit ilk olarak Çevrem İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada görevli öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca uyku ve beslenmenin önemine de değinen Milli Eğitim Müdürü Yiğit, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine destek sağlayan kitap oluma alışkanlığına da değindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Öğretmenim yanı başımda kitabım başucumda" kitap okuma projesi kapsamında her akşam saat 20.00’de öğrencileri aileleri ile birlikte kitap okumaya davet eden Yiğit, daha sonra Bostanlık köyü ilkokulu ziyaret etti. Burada da birinci sınıf öğrencilerin defterlerini, yaptıkları çalışmaları inceleyerek okuma yazma çalışmaları hakkında sınıf öğretmenlerinden bilgi aldı.

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