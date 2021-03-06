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Hastane bahçesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin valilikten açıklama Düzce Valiliği: "Çalışma durduruldu" "Alanda ki ağaçlardan taşınabilmesi mümkün olanlar uygun bir yer bulunarak dikimi sağlanacak olup, herhangi bir kesim işlemine kesinlikle müsaade edilmeyecektir"

İHA

Hastane bahçesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin valilikten açıklama Düzce Valiliği: "Çalışma durduruldu" "Alanda ki ağaçlardan taşınabilmesi mümkün olanlar uygun bir yer bulunarak dikimi sağlanacak olup, herhangi bir kesim işlemine kesinlikle müsaade edilmeyecektir"

Akçakoca Devlet Hastanesi bahçesine yapılması planlanan sağlık ocağı inşaatı için, hastane bahçesinde bulunan selvi ağaçları kesilmişti. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Devlet Hastanesi bahçesindeki yeni sağlık yaşam merkezi inşaatının yapım ihalesini alan firmanın ağaç kesimine başlaması, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine sebep olmuştu. Akçakoca Devlet Hastanesi arazisi içinde yapılacak olan 5 katlı sağlık yaşam merkezi inşaatı ihalesini alan firmanın, asırlık selvi ağaçlarını kesmeye başladığı, kesim için ise ilçe sağlık müdürlüğünden izin aldıkları öğrenildi. Konu ile ilgili Düzce Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz basın kuruluşlarında 6 Mart 2021 tarihinde yer alan, Akçakoca Devlet Hastanesi bahçesindeki Aile Sağlık Merkezi inşaat alanında ki ağaçların ihaleyi alan firma yetkililerince kesildiği haberi üzerine, valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup; yapılan çalışma durdurulmuştur. Alanda ki ağaçlardan taşınabilmesi mümkün olanlar uygun bir yer bulunarak dikimi sağlanacak olup, herhangi bir kesim işlemine kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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