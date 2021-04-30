Kısıtlamayı fırsat bilip yama çalışması yaptılar Karayolları asfalt yama çalışması yaptı

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– Karayolları ekipleri tam kapanma ile araç trafiğinin azalması ile birlikte yama çalışması yapmaya başladı.

Akçakoca’da karayollarına ait alan yollardaki bakım çalışmalarını 17 günlük yasağı fırsat bilerek işe koyuldular. Yaza doğru gelirken turizm alanında hareketli olan Akçakoca da sapak giriş bölgesinde yol çalışmaları karayolları tarafından tam hızla devam ediyor.

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