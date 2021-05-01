Düzce kestane kabağının ekimine başlandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de coğrafi işaretli kestane kabağının ekimine başlandı.

Farklı aroması ve ince kabuğu olan Düzce kestane kabağı dikimine başlandı. Kabak dikimi hakkında bilgiler veren çiftçi İrfan Hatip, "Düzce´nin kestane kabağı dikimi başladı. Nisan sonu mayıs ayının ilk haftaları havalar ısınınca ekim başlar. Ağustos sonunda ya da eylül ayının ortalarında toplamaya başlarız. Düzce kabağının kendisine has aroması bulunmaktadır. Kabuğu çok incedir" dedi.

Ata tohumları kullandıklarını belirten Hatip, "Yerli ata tohumunu kullanıyoruz. Kendi tohumlarımızı kullanıyoruz. Bu tohumdan yetişen kabak 10 kilogram ile 25 kilogram arasında olur. Raf ömrü de uzun olur. 10 aylık raf ömrü vardır. Şu an bile geçen seneden kalma sağlam kabaklarımız bulunuyor. Ancak uygun zamanda ekip uygun zamanda toplamak gerekiyor. 17 Eylül 2020 tarihinde tescilini ve coğrafi işaretini aldım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-01 15:36:39



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