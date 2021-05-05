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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Masal Okulu’nun 45. masalı yayınlandı

İHA

Düzce Masal Okulu’nun 45. masalı yayınlandı

– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Düzce Masal Okulu Projesi ile salgın hastalık döneminde öğrencilerin evlerine misafir olunuyor. Proje kapsamında 45. Masal yayınlandı.
Düzce Masal Okulu projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Anadolu Masalları’nı gönüllü öğretmenlerin desteği ile anlatımlarını yaparak, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı proje desteği ile Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan Uzaktan Eğitim Merkezi’nde çekimleri yapılan masallar öğrenci, öğretmen ve velilere ulaştırarak, evlerine misafir olunuyor.
Masalların özellikle okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocukların dilsel, kültürel ve sosyal yönden gelişimini arttırdığı bilinci ile bu hafta 45. masal yayınlandı. Düzce Masal Okulu Projesi ile öğrencilerin evlerinde öğretmenleri ile buluşmalarını sağlayan proje yöneticileri, “Anadolu’muzun eşsiz kültürünü anlatan masallarımız ile kültürel mirasımızın yeni nesillere aktarılmasına ışık tutuyoruz. Bir yılı aşkın süredir; Öğrencilerimizin salgın hastalık döneminde evlerinde hoş vakit geçirmeleri, Anadolu kültürümüzü öğrenmeleri, kültürel mirasımızın aktarılması ve dil gelişimlerini sağlamaları için Düzce Masal Okulu Projemize gönüllü öğretmenlerimiz ile devam ediyoruz. Projemizde emeği geçen gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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