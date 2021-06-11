İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AkçakocaKarasu çevre yolu cezaevi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca istikametine gitmekte olan 81 ABL 441 Opel marka otomobil ile dönel kavşaktan dönmekte olan 34 PS 6190 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sebebiyle kısa süreli kapalı kalan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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