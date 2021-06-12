Vali Atay, aile ziyaretlerinde çocukları unutmuyor

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Düzce Valisi Cevdet Atay, aile ziyaretlerine aralıksız devam ederken çocukları da unutmayarak onlarla sohbet edip hediyeler veriyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz aylarda başlattığı pandemi nedeni ile bir süre ara verdiği aile ziyaretlerine tekrar başladı. Mahalle mahalle köy köy dolaşarak aileler ile bir araya gelen Vali Atay, gittiği noktalarda çocuklarla da bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Küçük kız çocuklarına bebek, erkek çocuklarına ise oyuncak araba hediye eden Vali Atay, büyük çocuklarla ise okul ve sınavlar hakkında konuşarak çocukları unutmuyor. Çocuklar karşılarında Düzce Valisi Cevdet Atay'ın kendileri ile konuşmasından dolayı mutlu olurken, şaşkınlıklarını da gizleyemiyor.

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