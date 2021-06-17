Düzce’nin 4’te 1’i aşılandı

– Düzce İl Sağlık Müdür Dr. Yasin Yılmaz, kentte şu ana kadar 107 bin kişinin birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, günlük aşılamada randevu kapasitesinin 45 bin arasında seyrettiğini söyledi.

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşılamada Düzce’de kent genelinde nüfusun 4’te 1’i ilk doz aşılarını yaptırdı. Düzce’de aşılamanın son durumu hakkında konuşan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, aşı konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve randevu kapasitesinin 45 binlerde olduğunu ifade etti. Aşılamada meslek gruplarına da sıranın geldiğini belirten Dr. Yılmaz, “Tedarik sorunumuz tamamen çözüldü. Randevu kapasitesini de 2 binlerden yaklaşık 45 binlere kadar çıkardık. Türkiye'de 15 Haziran günü yaklaşık 1 milyon aşı yapıldı. Biz de il olarak yaklaşık 7 bin aşı yapmış bulunuyoruz. Şu ana kadar Düzce’de toplamda 107 bin kişinin birinci doz aşılamasını gerçekleştirdik. 70 bin vatandaş her iki dozu da yaptırırken, 37 bin vatandaş ikinci doz aşı için gün sayıyor.

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