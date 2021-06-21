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Avrupa'nın şişesi bu tesiste geri dönüştürülüyor Günde 6 milyon pet şişe, geri dönüşüme kazandırılıyor Saatte 150 ton su kullanılırken, tamamı geri dönüşüme gidiyor

İHA

Avrupa'nın şişesi bu tesiste geri dönüştürülüyor Günde 6 milyon pet şişe, geri dönüşüme kazandırılıyor Saatte 150 ton su kullanılırken, tamamı geri dönüşüme gidiyor

– Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla kurulan geri dönüşüm fabrikasında, Avrupa ve Türkiye’den gelen tonlarca atık, geri dönüşüme kazandırılıyor. Günde 6 milyon pet şişe geri dönüşüme kazandırılırken, kullanılan 150 ton suyun yüzde 95’i ise geri dönüştürülüyor.
Gümüşova ilçesinde 100 milyonluk yatırım ile kurulan geri dönüşüm tesisinde günde 6 milyon pet şişe tekrar elden geçiyor. Elde edilen ham madde, şişe, tekstil ve plastik levha fabrikalarına gönderiliyor. Ayrıca, fabrikada kullanılmak üzere kurulan atık su arıtma tesisi de de tam teknoloji ile yapıldı. Saatte 150 ton su kullanılan fabrikada arıtma tesisi sayesinde yüzde 95’lik kısmı tekrar kullanılıyor. Kalan yüzde 5’lik kısım ise beton tesislerine ham madde olarak gönderilirken, yüzde 100 geri dönüşüm ile dikkat çekiyor.

Saatte 150 ton su kullanılırken, tamamı geri dönüşüme gidiyor
Geri Dönüşüm Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Murat Yerli, dünya genelinde küresel ısınma sebebi ile su azalmasıyla birlikte fabrikalarında ciddi su tüketimi olacağı için tam teknolojik atık su artıma tesisi kurduklarını belirtti. Atık su arıtma tesisinde saatte 150 ton su kullandıklarını ve yüzde 95’e tekabül eden suyu tekrar kullandıklarını kalan yüzde 5’lik kısmı ise beton tesislerine gönderdiklerini söyleyerek, su tüketimini çok ciddi oranda azalttıklarını vurguladı. Yerli, “Düzce Gümüşova’da kurduğumuz tesislerimizde günde 6 milyon tane hurda pet şişeyi ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. Bunu yaparken tabi çok ciddi derecede bir su ihtiyacımız oluyor. Saatte yaklaşık 150 tonluk bir su tüketimimiz var bizim. Ama bu ciddi derecede ki su oranının hepsini biz tüketmiyoruz. Çünkü burada arıtma tesisimizde biz bu suyun tamamını geri dönüştürerek sürekli kullanıyoruz. Dolayısı ile aslında su harcamıyoruz da diyebiliriz” dedi.

“Arıtma tesisimiz 3 aşamadan oluşuyor”
Fabrika bünyesinde kurulan atık su arıtma tesisinde 3 aşamanın olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Yerli, “3 aşamadan oluşan bir arıtma tesisimiz var. Mekanik arıtma, kimyasal arıtma ve biyolojik arıtma oluyor. Yaklaşık bu saatte 150 ton suyu, kirlenmiş ve ciddi derecede çamurlu suyu arıtarak neredeyse tekrar kullanılabilir hatta içilebilir hale kadar getiriyoruz. Bunun yanı sıra kalıplar halinde çıkarttığımız çamurları da çimento fabrikalarına gönderilmesini sağlayarak ekonomiye enerji olarak tekrardan döndürüyoruz. Dolayısı ile geri dönüşümü yüzde 100 ve 360 derecede uyguluyor oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Hem ekonomiye, hem çevreye katkı sağlamak için bu fabrikayı kurduk”
Dünya genelinde günde 1 milyar pet şişenin kullanıldığını ve tonlarca çöpün çıktığını kaydeden Geri Dönüşüm Fabrikası Genel Müdürü Oğuz Engin, geri dönüşüm fabrikaları ile Dünya genelinde bir çok fabrikanın çöpleri geri dönüştürerek tekrar kullanıma sunduğunu söyledi. Türkiye’de de fabrikaların olduğunu fakat Düzce’nin Gümüşova ilçesinde kurdukları 100 milyon lira değerindeki fabrikanın tam teknolojik olduğunu ve günde milyonlarca şişe ile çöpü geri dönüştüreceklerini dile getirdi. Engin, “Böyle bir yatırım düşünmemizdeki neden hem sanayi olması açısından hem de ülkemizin ekonomisine ciddi katkısı olan bir sektör. Sonuçta bir çöpü bir ham maddeye dönüştürüyorsunuz. Çöpten bir ürün üretiyorsunuz. Hatta o üründen de başka kollarda katma değerler katılarak başka ürünler üretiliyor. Hem ekonomimize katkı sağlamak için hem çevremize katkı sağlamak için çöpleri geri dönüştürmek istedik. Hem yurt içinden hem yurt dışından alınan çöp balyalarını aslında onlar bizim için hammadde sürecin en başından en sonuna kadar her kısmında HDPİ, PPİ, Pİ olarak ayırıp ve pet olarak ayırıp en son petleri kostik su ile yıkayıp o çapak haline geldikten sonra bunu tekrar plastik sektörüne kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir çok sektör hammaddeyi kullanıyor”
Fabrikada üretilen ham maddenin bir çok sektörde kullanıldığını belirten Oğuz Engin, “Hammadde olarak çıkarttığımı ürünü plastik levhacılar alıyor, iplikçiler alıyor, şişeden şişeye gidenler alıyor. Şişelerin yüzde 25’i geri dönüşümden yapılıyor gibi çok reklamlar görürsünüz. O sektörler alıyor. Giyim firmaları da bu hammaddeyi alıyor. Onlarda ‘Biz artık ürünlerimizin yüzde bilmem kaçını geri dönüşümden üretiyoruz’ diyor. O söyledikleri geri dönüşüm ürünleri bizim burada ürettiğimiz ürün. Ama şu anda bu çalışmamız bizim faz 1 çalışmamız. Bizim Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarımız da olacak. Orada da bütün planlarımızı tamamladığımızda yaklaşık en az 100 kişiye istihdam sağlayacağız. 2 ve 3. Fazlarla birlikte büyüyebilmeyi hedefliyoruz. Kapağı, etiketi, metali, aliminyumu, iki boyutlu, üç boyutlu bütün çıkan ürünlerin hepsi ayrı ayrı teknoloji ile sistemlerimiz ile ayrı ayrı ayrılıp balyalanıp satılıyor” diye konuştu.

“Değerleri ölçebilen cihazlar aldık”
Hammaddeyi satma konusunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını, tam kapasiteli çalışmaya başlamamalarına rağmen binlerce kişi tarafından aranılarak hammaddeyi talep edenlerin çok olduğunu söyleyen Engin, şöyle devam etti:
“Buradaki yatırımın büyük olması sebebi ile alıcılar ürünü talep ediyor. Çünkü yurt dışı bu makinelerin teknolojisini biliyor. Herkesin kurduğu geri dönüşüm fabrikaları ürünün PPN değerini indiremiyor. PPN bu ürünün kalitesinin ölçüsü demek. Bizim Almanya’dan aldığımız bütün makineler en iyi teknolojiyi barındırıyor. Her kısmında her parçasında en iyi teknoloji neyse onu kullandık. Bu yüzden ihracatı çok kolay yapılacak bir ürün haline geliyor buradan çıkan hammadde. Şu anki ilk fazımız 100 milyon lira. İlerleyen fazlarda ki çalışmalarımız ile bu 200 milyon liraları görecek gibi duruyor. Şişeden şişeye veya başka bir çapağı üretip başka bir ürüne katmak istersek ona göre değişecek bir yatırım olacak. Ama en az tüm fazlarımızın toplamı 200 milyon lirayı bulacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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