Düzce ve Bolu’da başladı 2021 yılında göreve başlayan personele hizmet içi eğitim

2021 yılında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan sözleşmeli orman mühendisi ve orman muhafaza memurlarının göreve hazırlanmaları amacıyla "Mesleki Eğitim Programı" Bolu ve Düzce illerimizde eş zamanlı olarak başladı.

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcıları Ferdi Özer, Yılmaz Yıldız ve Halis Belen, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve orman muhafaza memurlarının katıldığı seminerlere eğitimci olarak Orman Genel Müdürlüğünden, Daire Başkan Yardımcısı Mesut Güler ve Şube Müdürü Ahmet Mete Yüksel’in koordinatörlüğünde Şube Müdürleri ve mühendisler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, bu eğitim seminerinde edinilecek bilgilerle yıl içerisinde karşılaşılacak sorunların en aza indirgeneceğini, aynı zamanda yeni yayınlanan mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunacağını, bu sayede uygulamalarda birliğin sağlanacağını ve kaliteli hizmet üretip verimliği artırmayı hedeflediklerini ifade ederek eğitim seminerinin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Orman İdaresi ve Planlama, Silvikültür ve İşletme Pazarlama, Orman Koruma, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler ile ORKÖY Şube Müdürlükleri konularını içeren eğitim seminerleri ile personelinin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

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