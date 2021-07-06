DÜBİT uluslararası akreditasyona sahip

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), bölgenin uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek laboratuvarı oldu.

Kurulduğu günden bu yana endüstriye, kamu kuruluşlarına ve bölge halkına nitelikli test ve analiz hizmeti veren, 2021 yılı itibarıyla ürün üretip satmaya başlayan DÜBİT, 2019 yılında aldığı TÜRKAK akreditasyonuna istinaden yaptığı başvuru sonucu, 2021 yılı itibarıyla Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği tarafından da akredite oldu. DÜBİT, 2021 yılı itibarıyla TÜRKAK tarafından akredite olduğu testlere ilişkin verdiği testanaliz raporlarında, TÜRKAK logosuna ek olarak ILAC logosunu da kullanabilecek.

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