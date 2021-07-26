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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de 122 köpek sahiplendirildi

İHA

Düzce’de 122 köpek sahiplendirildi

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 6 ayda 952 köpeğin çeşitli bakımlarını gerçekleştirirken, 122 köpeğin ise sahiplendirilmesine katkıda bulundu.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2021 Yılı OcakHaziran periyodunda gerek sokak hayvanları gerekse de zararlılarla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla yaz aylarının daha sağlıklı geçirilmesi adına önemli adımlar attı.
Müdürlüğe bağlı olarak 1 Veteriner Hekim, 2 Veteriner Teknikeri ve 9 saha personeli ile faaliyetlerini sürdüren, azami 500 köpek barındırma kapasitesine sahip Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, OcakHaziran döneminde hayvan severler tarafından getirilen 103 adet sahipsiz köpeğin yanı sıra müdürlük personeli tarafından bakımevine getirilen 849 adet köpek olmak üzere toplam 952 köpeğe ev sahipliği yaptı.
Toplam 669 adet kısırlaştırma operasyonunun gerçekleştirildiği dönemde 166 köpeğe kuduz aşısı uygulanırken, 275 sokak köpeğine ise parazit tedavisi gerçekleştirildi. Yine aynı dönem içerisinde rehabilitasyonları (aşılama, tedavi, kısırlaştırma, işaretleme işlemleri) tamamlanmış olan 122 köpek sahiplendirilirken, 413 köpek ise rehabilite edilmelerinin ardından alındıkları yaşam ortamına geri bırakıldı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi yetki sınırları içerisinde vektör ile mücadele çalışmalarını 1 ziraat mühendisi yönetiminde toplam 7 kişiden oluşan 3 ayrı ekip ile OcakHaziran döneminde de aksatmadan sürdürdü.
Ekipler tarafından, zararlı mücadele programı dahilinde kışlayan (karasinek, sivrisinek, hamam böceği, fare vb) vektör zararlı popülasyonlarını kontrol altında tutabilmek için mahallelerde bulunan rögarlar, foseptikler, ahırlar, gübre suları, tarla ve sulak alanlarda göllenen sularda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 56 mahalle genelinde 1000 ahır, 800 fosseptik kuyusu ile 240 jit alanında ikişer kez ilaçlama çalışması tamamlandı.
Ayrıca 2021 yılı OcakHaziran döneminde artan sıcak hava ve mevsim normallerinin üzerinde oluşan yağışlar ile birlikte doğada lokal olarak görülen (bit, pire, kene vb) vektör zararlıları ve amerikan beyaz kelebeği ile mücadele gece ve gündüz ekipleri ile yürütülmektedir.

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