Vali Atay çöken yolda incelemelerde bulundu

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– Düzce Valisi Cevdet Atay geçtiğimiz günlerde çökün Kalkın Köyü yolunda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Vilayetler Birliği Tesislerinin bulunduğu Kalkın Köyü mevkiinde sahil şeridinde bulunan yol yaklaşık olarak 5 metre çöktü. Vali Cevdet Atay, çöken yolda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekipler yolun tekrar trafiğe açılması için çalımalarını sürdürüyor.

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