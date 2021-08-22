Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu Doğa ile buluşan sağlıkçılar gönüllerince eğlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu Doğa ile buluşan sağlıkçılar gönüllerince eğlendi

İHA

Sağlıkçılar 'vefa' kampında buluştu Doğa ile buluşan sağlıkçılar gönüllerince eğlendi

– Korona virüs salgınıyla mücadelede yoğun şekilde çalışan sağlıkçılar, Düzce Belediyesinin organizasyonuyla vefa kampında bir araya geldi. Doğa ile buluşan sağlıkçılar gönüllerince eğlendi.
Düzce Belediyesi ile Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) işbirliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle organize edilen "Sağlıkçılara Vefa Kampı" etkinliği ikinci gününde de devam etti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Cengiz Şahin ve protokol üyeleri de kamp alanını ziyaret etti. Protokol üyeleri, Türkiye’nin çeşitli illerinden kamp alanına gelen sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret ederek, sohbet etti. Sağlıkçılar çadır kurma eğitimi alırken, çocuklar da el yapımı kitap ayracı etkinliğine katıldı.

"Organizasyonların devamı gelecek"
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, korona virüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarının zor bir dönem geçirdiğini hatırlatarak, "Biliyorsunuz son 2 yıldır küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Hem ülkemiz, hem sağlık çalışanları büyük bir çaba sarf ettiler. Yoğun bakım servislerinden aşılama işlemlerine kadar çok zorlu bir süreç geçirdiler. Yorgunluk içerisinde olduklarını biliyoruz. İlimizde bir organizasyon düzenleyerek sağlık çalışanlarımıza kamp planı hazırladık. Bu organizasyonumuzu aslında bir ay önce yapacaktık ancak orman yangınları ve sel felaketi nedeniyle erteledik. Bugün burada 250’ye yakın sağlık çalışanımız var. Türkiye’nin 81 iline davetiye gönderdik. Burada 3 günlük bir kamp planladık az önce bütün çadırları dolaştık. Sağlık çalışanlarımız gayet mutlular, biz de onlar ile birlikte olmaktan gayet mutluyuz. Aslında 800 kişilik bir kamp düşünmüştük. Ülkemizde doğal afetler meydana geldi o yüzden kampımızı biraz daha daraltmak zorunda kaldık. Ama önümüzdeki süreçte bu organizasyonlarımızı artıracağız. Burası kamp yapmak için çok müsait bir yer. Düzce Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın biraz daha motive olması için bu kampı düzenledik. Bundan sonra da bu kamplarımızın devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanlarımıza moral olduk"
Organizasyonun hem sağlık çalışanlarına moral, hem de kentin tanıtımına katkı sağladığını belirten AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise "Sağlık çalışanlarımızın pandemi döneminde büyük bir yoğunluğu oldu ve gerçekten cansiperane bir çalışma yürüttüler. Hem Düzce’nin tanıtılması açısından, hem de sağlık çalışanlarının motive olması adına önemli bir organizasyon oldu. Bulunduğumuz yer doğamız açısından önemli bir yer. Burayı tanıtmak adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun devamı gelecektir. Sağlık çalışanlarına bu tür organizasyonlarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.
Akşam yemeği sinema gösterisi ve canlı müzik etkinliklerinin ardından ikinci gün etkinliği de sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selzedelere 10 bin ekmek gönderildi
YEREL HABERLER Selzedelere 10 bin ekmek gönderildi
Doğada yürüyüşün tadını çıkardılar
YEREL HABERLER Doğada yürüyüşün tadını çıkardılar
Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı
YEREL HABERLER Trafik uygulamasında bir kişi 2 silahla yakalandı
İki motosiklet çarpıtşı 2 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet çarpıtşı 2 yaralı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Dev baraj kapakları yola kaydı, Bolu dağı trafiğe ...
Fındık hırsızlığına karşı uyarı
YEREL HABERLER Fındık hırsızlığına karşı uyarı
Şehit Babası, Vali Dağlı’yı Ayancık'ta ziyaret etti
YEREL HABERLER Şehit Babası, Vali Dağlı’yı Ayancık'ta ziyaret etti
Sağlıkçılar Düzce'de buluştu Düzce Belediyesinden sağlıkçılara vefa örneği
YEREL HABERLER Sağlıkçılar Düzce'de buluştu Düzce Belediyesinden ...
Fındık hasadı bitti, üreticiler nöbete başladı
YEREL HABERLER Fındık hasadı bitti, üreticiler nöbete başladı
Fuhuştan gözaltına alındı sınır dışı edilecekti karantinaya alındı
YEREL HABERLER Fuhuştan gözaltına alındı sınır dışı edilecekti ...
Okulların açılması esnafı umutlandırdı Yüz yüze eğitim için sayılı günler kala ayakkabıcılarda hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Okulların açılması esnafı umutlandırdı Yüz yüze ...
2020'de Düzce’de en çok bal kabağı üretildi
YEREL HABERLER 2020'de Düzce’de en çok bal kabağı üretildi
Düzce'de üç haftada 26 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Düzce'de üç haftada 26 bin kişi aşılandı
Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
İzmir’de çaldı Düzce’de yakalandı
YEREL HABERLER İzmir’de çaldı Düzce’de yakalandı
Düzce ASKF’de seçim süreci Mevcut başkan ve yönetimi tek liste ile seçime gidiyor
YEREL HABERLER Düzce ASKF’de seçim süreci Mevcut başkan ve yönetimi ...
Düzce'de işaret dili kursu açıldı
YEREL HABERLER Düzce'de işaret dili kursu açıldı
İtfaiye inşaatında sona doğru
YEREL HABERLER İtfaiye inşaatında sona doğru
Sezon öncesi ekipler sahaya indi
YEREL HABERLER Sezon öncesi ekipler sahaya indi
İşçiler çadırlarında aşı oldu
YEREL HABERLER İşçiler çadırlarında aşı oldu
Şampiyondan Yazıcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyondan Yazıcı'ya ziyaret
Düzce'de 3 ilçeye Kaymakam atandı
YEREL HABERLER Düzce'de 3 ilçeye Kaymakam atandı
Dur ihtarına uymadılar, 78 kilometrelik kovalamacayla yakalandılar
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadılar, 78 kilometrelik kovalamacayla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.