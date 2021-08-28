Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Yıldırım'ı acı gününde yalnız bırakmadı

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın vefat eden annesi Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile çok sayıda üst düzey protokol üyesi katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın 94 yaşındaki annesi Hanife Yıldırım, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hayatını kaybetti. Kaynaşlı Merkez Mezarlığında ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bolu Valisi Ahmet Ümit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, çok sayıda protokol üyesi ve yakınları katıldı.

Kaynaşlı Merkez Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Hanife Yıldırım, toprağa verildi.

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