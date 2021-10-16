Başkan Özlü: “Belediyelere aktarılan vergi gelirleri gözden geçirilmeli”

Merkezi yönetim tarafından belediyelere aktarılan vergi gelirlerinin yeniden gözden geçirilmesini talep eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye’de toplanan verginin yüzde 66’sının İstanbul, Ankara ve İzmir’e yatırıldığını, tahakkuk edilen verginin yüzde 8,5 oranındaki payın da doğrudan aynı illerin büyükşehir belediyesi hesaplarına aktarıldığını söyledi. Başkan Özlü, Düzce gibi küçük ölçekli belediyelerin ise yüzde 1,5 oranında pay aldığını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, büyükşehir statüsünde olmayan belediyelere ayrılan payın oransal olarak düşük kaldığını belirterek, belediyelere aktarılan kaynakların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Vergi gelirlerinin yüzde 66’sının İstanbul, Ankara ve İzmir vergi dairelerine yatırıldığını kaydeden Başkan Özlü, “İstanbul Vergi Dairesine yüzde 45, Ankara Vergi Dairesine yüzde 11, İzmir Vergi Dairesi’nde ise yüzde 10 oranında vergi tahakkuku gerçekleşiyor. Türkiye’de 85 milyon vatandaşımız üretip tüketiyor vergilerin ise yüzde 66’sını bu üç şehir topluyor. Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren birçok büyük şirketin genel merkezi bu 3 büyükşehirde olması nedeniyle vergiler de o kentteki vergi dairelerine yatırılıyor. Toplanan yüzde 66’lık verginin yüzde 8,5’luk dilimi ise doğrudan bu üç büyükşehir belediyesinin hesaplarına yatırılıyor. Büyükşehir statüsünde olmayan küçük ölçekli belediyeler ise bu paydan sadece yüzde 1,5 oranında destek alıyor. Bu da adaletsiz bir paylaşım olarak göze çarpıyor” ifadelerini kullandı.



“Öz gelirleri kısıtlı olan belediyelerin eli güçlendirilmeli”

Öz gelirleri kısıtlı olan küçük ölçekli belediyeler için merkezi yönetimin yaptığı katkının 1 puan daha artırılarak, yüzde 2,5 oranına çıkarılması gerektiğini kaydeden Başkan Özlü, şöyle konuştu:

“Büyükşehir statüsünde olmayan ve öz gelirleri kısıtlı olan belediyelerin elinin güçlendirilmesi gerekiyor. Büyükşehir belediyelerinin merkezi hükümet desteğinin haricinde birçok geliri mevcut. Düzce ölçeğindeki şehirlerde belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yeni hizmet ve projelerin hayata geçirilmesi açısından İller Bankasından aktarılan payın 1 puan daha artırılması belediyeler için can suyu olacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanarak İller Bankası aracılığı ile belediyelere aktarılan vergi gelirindeki adaletsiz paylaşımın giderilmesi küçük ölçekli belediyelerin öncelikli beklentisidir.”

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