Türkiye’nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor Algün ile Dedeman iş birliği ile Düzce’nin ilk 5 yıldızlı marka oteli için imzalar atıldı

Turizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzce’nin önde gelen şirketlerinden Algün İnşaat’ın iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı. Şehrin ilk ve tek markalı oteli olacak Park Dedeman Düzce, 300 milyon TL yatırım ile hayata geçecek. Otel, hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International, gerçekleştirdiği yatırımlarıyla sektörün gelişiminde rol üstlenmeye devam ediyor. Düzce’nin gelişimine, modern bir kent olmasına büyük katkılar sunan, bu güne kadar Düzce’de yaptığı projeler ile 5000’den fazla aileyi ev sahibi yapan Algün ve Dedeman iş birliği ile hayata geçecek Park Dedeman Düzce, ilin ilk ve tek 5 yıldızlı marka oteli olacak.

İmza töreni, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ev sahipliğinde Dedeman İstanbul’da gerçekleştirildi. Törene, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katıldı.



Dedeman markasının büyüme hamlesi devam ediyor

Törende ilk olarak Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman söz aldı. “Dedeman markası olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, tam 55 yıldır, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve işlettiğimiz oteller ile ülkemiz için ekonomik değer ve istihdam oluşturmayı hedefledik” diyen Banu Dedeman, “Türkiye’de saklı kalmış turizm değerlerini açığa çıkarma, bu değerleri ülke ekonomisine kazandırma ve tanıtma misyonumuzu Park Dedeman Düzce ile bir kez daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını ve memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri olarak hali hazırda 18 otelimiz, 2800 oda, 5700 yatak kapasitesi ve 1000’i aşkın çalışanımızla, bulunduğumuz her bölgede turizmin gelişmesine destek olduk. Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi, yetişmiş ve başarılı kadromuz, sürdürülebilir stratejimiz ile tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde de uzun vadeli hedeflerimizde bir değişiklik yapmadan büyümeye devam etmenin gurur ve mutluluğu içerisindeyiz” diyerek sözlerine devam etti.



Düzce’nin ilk markalı oteli 2024’te kapılarını açacak

Hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Park Dedeman Düzce’nin ilin ilk ve tek markalı oteli olacağını vurgulayan Dedeman, yeni otelle ilgili şu bilgileri paylaştı; “Düzce merkezde yer alan, içinde ofisler, rezidans ve alışveriş merkezi bulunan komplekste yer alacak olan Park Dedeman Düzce; konaklamanın yanında, toplantı salonları, SPA ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık oluşturacak. Misafirlerini 2024 yılında ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman Düzce’nin şehrin tarihini, coğrafi konumunu ve özellikle mutfak kültüründen gelen değerlerini tanıtmasını, kültür ve gastronomi turizmi açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz.”



Algün’den 300 milyon TL’lik yatırım

Banu Dedeman’ın ardından söz alan Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, ülkemizin en genç ili Düzce için bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce’miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldız konumdadır. Bu değerleri tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla, Düzce’mizin merkezinde 35 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz, bölgemizin en büyük otelini; AVM, rezidans ve ofislerinden oluşan karma yaşam projemiz Algün Center’da 300 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçireceğiz. Toplam 8 süit, 130 oda, kongre, toplantı ve balo salonları ile spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, spa ve fitness bölümünden oluşan ilimizin ilk ve tek beş yıldızlı marka otelini yapmaya karar verdik. Doğasıyla, tarihiyle yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Düzce’nin bu yatırımla turizmde hak ettiği yeri alarak, ülkemizde ilk tercih edilen destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum. Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce’miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldızdır” dedi.



İki metropol şehrinin kavşak noktası

İstanbul ve Ankara’nın kavşak noktasında bulunan Düzce’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle son derece dikkat çekici bir durak olduğunu ifade eden Algün, “Mavi ile yeşilin birleştiği Düzce’miz; Karadeniz’e açılan kilometrelerce sahili, zümrüt ormanları, yaylaları, gölleri ve mağaralarıyla birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaparken, tarihi zenginlikleri ile de Karadeniz’in Efes’i konumundadır. Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik kenti olan Düzce, son dönemde yapılan kazı çalışmalarıyla da arkeolojik kent sıfatını kazanmış ve bu durum tescillenmiştir” dedi.

Çeyrek asırlık geçmişe sahip Algün’ün gerçekleştirdiği projelerle Düzce’nin gelişimine ve modern bir kent olmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Cihat Algün, Düzce’ye inanan, Düzce sevdalısı bir iş insanı olarak şehre, Dedeman markasını kazandırmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.



“Turizm bacasız sanayi”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, “Düzce’de ilk 5 yıldızlı otelin imza protokolü için burada olmaktan çok mutluyum. 15 yıl önce söylesek kimse buna inanmazdı. Bunu ilimize kazandıran Dedeman ve Algün’e teşekkür ediyorum. Yatırım kolay bir şey değildir. Çok kapsamlı fizibilite çalışmaları gerekir. Bu yatırımda benzeri bir çalışmadır. Düzce için çok iyi bir referans olacaktır. Düzce’nin ışığını parlatacaktır. Dedeman otellerinin bunu görmedi ve ilk olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Düzce muazzam bir turizm potansiyeline sahip şehirlerden birisidir. Turizm gibi bacasız sanayilerine yönelmemiz gerekiyor. Çevre kirliliği oluşturmayan katma değer katan fabrikaları tercih ederek ilimize yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Düzce turizm konusunda istenilen yerde değiliz evet ama keşfedilmemiş olmak fırsat çıkaracaktır. Düzce turizmde kısa zamanda marka olacaktır. 4 yıldızlı bir otelden sonra 5 yıldızlı bir otelin kazandırılmasını çok değerli buluyorum. Bu otellerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



"Düzce’nin gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz”

65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce’nin böyle bir hayaline katkı sağlayan Dedeman ve Algün’ü kutluyorum. Doğu batı ekseninde ikiye ayrılan bir şehir yani butik bir şehir. Düzce’nin geliştirilmesi için var gücümüz ile çalışıyoruz. Konuralp’te tarihi kazılarımıza devam ediyoruz. Karadeniz bölgesinin tek antik kenti Düzce’de kazılarımızın yüzde 70’i tamamlandı. Kalan kısmında 12 aylık program dahilinde çalışmaları tamamlayıp restore edeceğiz. Düzce’nin gelişiminde dikkat çeken çalışmaların her zaman yanındayız. Bugün burada ki yatırım bizim bir hayalimizin gerçekleşmesindeki en büyük çalışma. Turizm ile ilgili yatırımlar Sapanca’da ve Bolu’da yatırımlar bitiyor. Arada hiç bir şey yok. Bu otel Düzce’nin kalkınmasında, sıçrama yapmasında önemli bir sıçrama yapacaktır. Bu yatırımı yapanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2024 yılında misafirlerini ağırlayacak olan otel için ilk imzalar atıldı. Törende ayrıca misafirlere Düzce Beltur Mutfak Sanatları Merkezi’nin hazırladığı yöresel lezzetler de sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.