– Düzce'nin tek kadın kaymakamı olarak Çilimli ilçesinde görev yapan Gizem Bayguş, hem kadınlara hem de mülki idare amiri adaylarına örnek oluyor. İlçenin genel idaresini sağlayan Bayguş, görevini özveriyle yürütüyor.

Düzce'de Çilimli kaymakamı olarak görev yapan Gizem Bayguş, 2018 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Bayguş, 2020 yılında kaymakamlık sınavına girdi. Hem sınavdan hem de mülakattan başarıyla geçen Bayguş, 12 Şubat 2022 tarihinde Çilimli kaymakamı olarak atandı. İlçenin sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Bayguş, hem kadınlara hem de mülki idare amiri adaylarına örnek oluyor.



"Çilimli güzel ve sevimli bir ilçe"

Kaymakamlığın erkek mesleği olmadığının altını çizen Bayguş, Türkiye'de kadın mülki idare amiri sayısının arttığını kaydetti. Bayguş, "Elbette her mesleğin kendine has zorlukları var. Kaymakamlığında zorlukları var ama kadın olduğum için zorluk yaşamıyorum. Olaylara perspektifimizi olabildiğince geniş tutarak yaklaşıyoruz. Kadın olmamın dezavantajlarını henüz yaşamadım. Bundan sonra da yaşamam diye düşünüyorum. Çilimli güzel ve sevimli bir ilçe, geldiğim için çok memnunum" dedi.

Kaymakamlığın gururlu bir meslek olduğunu söyleyen Bayguş, "Kaymakamlık güzel bir meslek. Yeri geliyor bazı konulara bir anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Kadınlarımız kaymakamlık mesleğini tercih etmek istiyorsa etmeliler. Erkek mesleği olarak görmesinler. Kadının da bu alanda yeri var. Farklı bakış açıları sunuyoruz. Kendilerine güvensinler ve istiyorlarsa kaymakam olsunlar" diye konuştu.



"Bazıları şaşırıyor, bazıları seviniyor"

Kaymakam olma hayalinin üniversite yıllarında başladığını kaydeden Gizem Bayguş, "Çocukluk çağlarımda arkeolog olmak istiyordum. Ama ben üniversitede kaymakam olmaya karar verdim. Şimdi de kaymakam olarak görev yapıyorum. Beni gören bazı vatandaşlar şaşırıyor bazıları ise seviniyor. Özellikle kadın vatandaşlarımız beni görünce mutlu oluyor, kadın kaymakamla karşılaşmak hoşlarına gidiyor. Erkeklerde yavaş yavaş alıştı diye düşünüyorum. Çünkü ben ilçedeki üçüncü kadın kaymakamım. Henüz olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.

Kadınların hayatın her alanında olması gerektiğinin altını çizen Gizem Bayguş, "Annem, şehit annelerimiz ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İnşallah şiddettin son bulduğu günler göreceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.