Şampiyon Cumayeri MYO oldu

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademik Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası’nda Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu şampiyon oldu.

Düzce Üniversitesi’nin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları futbol takımlarının katıldığı ve 4 grup halinde gerçekleştirilen futbol turnuvası, birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin futbol aşkını sahaya yansıttığı ve şampiyon olmak için kıyasıya mücadele örneği gösterdiği turnuvanın finalinde, Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu ile Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu karşı karşıya geldi.

Zevkli ve tempolu geçen mücadelenin sonunda rakibini 10’lık skorla mağlup eden Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu şampiyonluğa uzandı. Üçüncülük maçıysa Mühendislik Fakültesi ile Gümüşova Meslek Yüksekokulu arasında oynandı. Gümüşova Meslek Yüksekokulu’nu 80 yenen Mühendislik Fakültesi turnuvanın üçüncüsü oldu.

Oynanan maçların ardından Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda kupa töreni düzenlendi. Şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın elinden alan Cumayeri Meslek Yüksekokulu öğrencileri büyük bir sevinç yaşayarak kazandıkları başarının haklı gururunu yaşadı.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ikincilik kupası Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş tarafından takdim edilirken, üçüncülük kupasını Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara’nın elinden alan Mühendislik Fakültesi öğrencileri gelecek yıllar için umut verdi.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Dereceye giren takımlarımızı ve teknik ekiplerimizi gösterdikleri emek ve mücadeleleri için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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