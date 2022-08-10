Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti

DHA

Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.
Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü´ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.
Kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ
2022-08-10 23:08:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı
YEREL HABERLER Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı
Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu
YEREL HABERLER Düzce'de aşırı yağış, taşkına neden oldu
Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen ...
Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt kullanıldı
YEREL HABERLER Düzce'de 7 ayda yol yapımında 44 bin ton asfalt ...
Düzce'de denizde bulunan ölü yunus kıyıya çıkarıldı
YEREL HABERLER Düzce'de denizde bulunan ölü yunus kıyıya çıkarıldı
Akçakoca'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Akçakoca'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Akçakoca doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor
Köprüden atlayan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Köprüden atlayan kadın ağır yaralandı
Düzce'de lastiği patlayan araç iki otomobille çarpıştı, bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de lastiği patlayan araç iki otomobille ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde ...
Düzce'de bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı dron yardımıyla yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı ...
AK Parti'li Keşir'den fındığı değerinde satmak için hasadın beklenmesi önerisi:
YEREL HABERLER AK Parti'li Keşir'den fındığı değerinde satmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.