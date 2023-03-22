Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin güncel imsakiye takvimlerini paylaştı. Bu sayede Düzce'nin de iftar, sahur, imsak ve teravih vakitleri belli oldu. Peki, Düzce sahur ve iftar saatleri ne zaman? İşte, Düzce imsakiye takvimi 2023...

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