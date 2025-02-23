Düzce Konuralp Film Festivali, 15 - 18 Mayıs 2025 tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilecek

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık basın toplantısına katıldı.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 1. Düzce Konuralp Film Festivali'ne ulusal basın mecraları, İstanbul ve Ankara çalışanları ile katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdi. Düzce Konuralp Film Festivali (DKFF) 15 - 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirilecek.

"İYİ OLANI SANATLA GÖSTEREBİLMEK VİZYONUMUZDUR"

Düzce'nin gücünü üretimden, emekten, hizmetten aldığını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Düzce, hizmet verdiği her faaliyet kolunda ciddi başarılara imza atmış, bu başarılarını taçlandıran dinamik bir şehir. İşinizi iyi yapmak sorumluluğunuzdur. İyi olanı sanatla gösterebilmek ise vizyonumuzdur. Şehrimizin sanat ve kültürle bütünleyici bir değer olacağına inanıyoruz. Düzce Konuralp Film Festivali adını şehrin köklerinden alıyor. Tarihin kökleri sinemayla birleşiyor. Düzce’de ilk defa düzenlenecek bu festival şehrimizi sanatla bir adım daha öteye taşıyacak. Bütün sinema severleri Düzce’ye, bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz.

Düzce Valisi Selçuk Aslan

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"FESTİVAL ŞEHRİN DEĞERİNE DEĞER KATACAK

Sanatseverleri bir araya getirecek olmanın unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, "Düzce’nin sanatsal kimliğini ön plana çıkaracak ve kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştıracak olan Konuralp Film Festivali’nin, şehrimizin değerine değer katacak önemli bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla eşsiz bir atmosfer sunan Düzce, bu festival aracılığıyla sanatseverleri bir araya getirerek unutulmaz deneyimlere ev sahipliği yapacaktır. Sinemanın büyüsüyle harmanlanacak bu özel buluşma, katılımcılar ve izleyicilere ilham verici anlar yaşatırken, şehrimizin kültürel hayatına da güçlü bir katkı sunacaktır" dedi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç

"İŞİN ÖZÜ SANAT"

Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun festival hakkında da şunları söyledi: Düzce; övgüye değer coğrafyası, kültürel zenginlikleri ve tarihiyle kadim bir şehir. Düzce Konuralp Film Festivali ile bu kadim şehir, şimdi kapılarını sanatseverlere açıyor. İşin özü sanat diyerek bütün sinema severleri Düzce’ye bekliyoruz